Il governo Meloni diventa un grande sostenitore del mercato unico. Ma solo con i soldi europei

Bruxelles. L’Inflation reduction act (Ira) dell’Amministrazione Biden e la proposta di Ursula von der Leyen di rispondere con aiuti di stato massicci per evitare una fuga delle imprese europee verso gli Stati Uniti hanno trasformato il governo nazionalista di Giorgia Meloni in un grande sostenitore del mercato unico dell’Unione europea. “Il semplice allentamento delle regole degli aiuti di stato non è una soluzione”, perché aggraverebbe “le divergenze economiche all’interno dell’Ue e conseguentemente la frammentazione del mercato interno”, ha avvertito martedì all’Ecofin il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il che potrebbe apparire paradossale alla luce delle posizioni e promesse della sua Lega e da Fratelli d’Italia.