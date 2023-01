La resistenza ucraina ha messo a nudo i limiti del pacifismo utopista. Parla Panebianco

“Sull’Ucraina il governo Meloni si muove bene, come pure in Europa”, dice così al Foglio il politologo Angelo Panebianco a proposito dei primi passi dell’esecutivo. “Meloni – prosegue il professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna –- è una leader che sta imparando l’arte del realismo e fin qui ha sbagliato pochi colpi. È passata dall’opposizione demagogica a tutto a una posizione pragmatica che la rende credibile anche in Europa”. Il sesto decreto per gli aiuti militari all’Ucraina sarà un tornante decisivo? “Lo sarà. Il governo mi sembra determinato a confermare gli impegni presi, nonostante le resistenze silenziose di Fi e Lega, resta poi da vedere come si comporterà il Parlamento. Intanto la leader si muove bene: ha la coalizione che ha e c’è il paese che c’è”.

