Da Bannon alle armi. Il filo che unisce bolsonaristi e trumpiani

Chi ha assalito il palazzo in nome di Bolsonaro, che metodi usa e a che complotti crede. Arrestati in 1.200, sono stati trainati dalla retorica e dall'ambiguità dell'ex leader del paese. E l'ispirazione ai fedeli di Trump di Capitol Hill è chiara

“È un giorno triste per il Brasile, questo movimento a Brasilia è una vergogna per tutti noi e non rappresenta il nostro partito”, è stato il commento che sull’assalto di militanti bolsonaristi ai palazzi del potere ha dato Valdemar Costa Neto, leader del Partito liberale dove Jair Bolsonaro entrò nel 2021 e che in realtà è solo l’undicesima sigla in cui Bolsonaro milita sin dall’inizio della sua carriera politica – ma è comunque il partito dell’ex presidente. “Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia”.