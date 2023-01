Rep. dà del sovranista al governo svedese (ma sbaglia). Dritte su Ue e migranti

Se nei prossimi sei mesi di presidenza svedese dell'Ue non ci sarà nessun accordo su migrazione e asilo non è per perché Stoccolma ha inflitto "uno schiaffo" al governo italiano. Il premier della Svezia è un moderato e l'ultradestra nel paese non ha peso

Bruxelles. Per un giorno la Svezia si è trovata con un governo “sovranista”, che ha deciso di infliggere uno “schiaffo” a un altro governo sovranista, quello di Giorgia Meloni, decretando lo “stop al piano Ue per i migranti”. Prima sulla sua home page mercoledì, poi sulla sua edizione cartacea oggi, Repubblica ha usato un’intervista al Financial Times dell’ambasciatore svedese presso l’Unione europea, Lars Danielsson, per diffondere una post-verità nel tentativo di mettere in difficoltà il governo Meloni. La Svezia non è “sovranista”. La presidenza svedese non ha voluto infliggere alcuno “schiaffo”. Nessuno nell’Ue ha mai sperato di concludere i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo nei prossimi sei o dodici mesi.