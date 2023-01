La prevedibilità dei soldati russi rende la loro vita al fronte un inferno

Combattere con la lista della spesa. Dagli assalti dissanguanti come a Bakhmut agli errori assurdi come a Makiivka

Mosca persegue i suoi obiettivi militari in Ucraina come fossero un elenco della spesa e, spuntati alcuni nomi nella lista e sulla mappa (il primo era stato Mariupol, la scorsa primavera era Severodonetsk), questo autunno è arrivato il turno di Bakhmut. La tecnica del martellamento ossessivo implica di continuare a insistere anche quando le condizioni sono diventate proibitive e di non fermarsi mai a fare una valutazione costi-benefici. Il contrario di quello che ha fatto Kyiv che alla fine dell’estate, mentre premeva in direzione sud e verso Kherson, ha improvvisamente rivisto i propri piani e ha sfondato nel nord-est, a Kharkiv, dove si era appena creato un buco nelle linee di difesa dell’esercito di Mosca.