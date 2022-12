Tra sud-est asiatico e Africa, l'Ue e Biden contrastano l'influenza cinese

Nel corso del suo mandato Donald Trump ha più volte insultato le nazioni africane, arrivando a chiamarle “paesi di merda”, ignorando che il suo peggior nemico, la Cina, si stava mangiando piano piano il continente. Joe Biden ieri, davanti a decine di capi di stato africani, in un summit che non si teneva da quasi dieci anni, ha promesso un investimento di 55 miliardi di dollari nei prossimi tre. Il presidente non ha esplicitamente detto che il motivo è, appunto, contrastare la quasi egemonica presenza cinese in Africa. Rispetto a quelli cinesi i numeri del commercio americano nel continente sono ridicoli, gli Stati Uniti sembrano arrivati molto in ritardo. Lo stesso si può dire dell’Unione europea, che ha forse sottovalutato la presenza cinese in altri paesi in via di sviluppo.

