Larghe intese al Pentagono: quattro Big Tech per gestire gli archivi digitali

Il Pentagono ha aperto le porte del suo cloud ai quattro cavalieri del Big Tech statunitense. La gestione della “nuvola di dati” del dipartimento della Difesa americano è da anni un affare miliardario e un terreno di scontro tra società come Amazon – che per anni, con la sua Aws, l’ha avuta in gestione – e altre realtà come Microsoft e Oracle. Nel 2019, pare a causa di pressioni da parte dell’allora presidente Trump, il Pentagono stralciò l’accordo con il gigante di Jeff Bezos, offrendolo a Microsoft e dando il via a una causa legale tra le due aziende. Le ragioni del dispetto trumpiano nei confronti di Bezos paiono riconducibili al Washington Post, di proprietà del fondatore di Amazon e piuttosto critico nei confronti dell’Amministrazione Trump.

