Macron vuole fare una Ramstein civile a Parigi per sostenere gli ucraini in inverno

Due conferenze per assistere l'Ucraina. Una per assicurare ai cittadini bombardati acqua, cibo, energia e trasporti. L'altra per la ricostruzione del paese invaso con interventi sulle infrastrutture energetiche colpite

Bruxelles. Su alcuni media italiani era stata definita una “conferenza di pace”, complice un errore di un’agenzia di stampa che aveva aggiunto una parola in più (pace) al comunicato congiunto di Emmanuel Macron e Joe Biden dopo il loro incontro a Washington il primo dicembre. In realtà, la conferenza di Parigi del 13 dicembre confermerà il sostegno all’Ucraina e al suo presidente, Volodymyr Zelensky, fino a quando necessario nella guerra lanciata da Vladimir Putin. E oltre. Perché in un solo giorno le conferenze saranno due. La prima, la mattina, con capi di stato e di governo dal titolo: “Solidale con il popolo ucraino”. La seconda, nel pomeriggio, porta il nome di: “Per la resilienza e la ricostruzione dell’Ucraina”. L’ambizione del presidente francese è doppia: aiutare gli ucraini a superare l’inverno nel momento in cui Putin bombarda le infrastrutture nella speranza che il freddo e il buio pieghino la loro resistenza; e mettere le imprese francesi in prima fila nella ricostruzione del dopoguerra. Se gli Stati Uniti hanno lanciato “il meccanismo Ramstein per coordinare l’assistenza militare” della coalizione che sostiene l’Ucraina, Macron vuole creare “un meccanismo di Parigi per coordinare l’assistenza internazionale alla resilienza civile degli ucraini”, spiega al Foglio una fonte dell’Eliseo.