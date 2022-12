Putin ha finito i droni iraniani e quelli modificati ucraini colpiscono a 200 km dal Cremlino

Ieri Vladimir Putin ha parlato e ha detto che la sua guerra di aggressione all’Ucraina sarà ancora lunga e poi che la Russia userà “tutti i suoi mezzi” per combatterla. Tra questi sembra che non ci siano più i droni iraniani. Il giorno prima il portavoce dell’aeronautica militare di Kyiv, Yury Ignat, aveva spiegato che gli Shahed 136 della Repubblica islamica sono spariti dai cieli ucraini da tre settimane: “Ci sono una serie di elementi che ci fanno credere che i russi li abbiano finiti”. Il capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, aveva già detto anche che “l’Iran non ha dato un singolo missile balistico alla Russia” e ieri la Casa Bianca è entrata più nel dettaglio spiegando che non ci sono trasferimenti di missili in corso da parte di Teheran. La “guerra lunga” di Putin è un problema innanzitutto per le scorte di Mosca.

