Bin Salman incontra Xi e dimostra che può fare a meno di Biden

Xi Jinping è in Arabia Saudita per il vertice tra Cina, paesi arabi e il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico (Gcc), organizzazione che oltre al regno saudita riunisce Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il vertice voluto personalmente da Mohammed bin Salman viene descritto dalle parti come l’inizio di una nuova èra della cooperazione arabo-cinese, sul tavolo un trattato di libero scambio Golfo-Cina, miliardi di investimenti, contratti energetici, accordi per lo sviluppo di armamenti e alcune ambiziose idee cinesi, come l’adesione saudita a un ipotetico Brics allargato. Pechino vuole affermare il suo ruolo nel medio oriente, Riad la leadership sul mondo arabo e la capacità di fare a meno di Washington a pochi mesi dalla richiesta di Joe Biden di aumentare la produzione di petrolio. Se Biden è stato rimandato in patria a mani vuote, Xi è stato accolto con tutti gli onori e tornerà a Pechino con accordi di investimento e qualche annuncio.

