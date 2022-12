l costo della guerra sale non perché sosteniamo l'Ucraina ma perché Putin la distrugge

Milano. Il sostegno degli americani alla guerra in Ucraina si sta affievolendo. Non sta crollando, come dicono (e sperano) i repubblicani che da tempo parlano di un “assegno in bianco” dato dall’Amministrazione Biden al governo di Volodymyr Zelensky che deve essere rivisto e magari sospeso, ma sta calando. Secondo una rilevazione del Chicago Council on Global Affairs, più di due terzi degli intervistati continuano a essere favorevoli a rifornire Kyiv di armi e sostegno economico; circa tre quarti sono favorevoli ad accogliere i rifugiati ucraini e a sanzionare la Russia; è nel mondo conservatore che il sostegno è passato dall’80 per cento di marzo al 68 di luglio al 55 per cento di oggi. Al ducentottantasettesimo giorno di guerra, mentre Vladimir Putin bombarda indefesso l’Ucraina ogni giorno su tutto il territorio, il 47 per cento degli intervistati sostiene che Washington dovrebbe spingere Kyiv a raggiungere presto un accordo di pace.

