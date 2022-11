I tormenti (anche sullo stadio) della sindaca Hidalgo, in una Parigi quasi fallita

Per far respirare le casse del comune, la prima cittadina ha annunciato l'aumento dell'Imu del 52 per cento: “Per mantenere i servizi pubblici e accelerare la trasformazione ecologica non abbiamo altra scelta”

Parigi. Il commissariamento del Comune di Parigi “non è da escludere”, ha detto il ministro dei Trasporti francese Clément Beaune, perché nella capitale francese “c’è una grave situazione finanziaria che non è, come dice Anne Hidalgo, legata al Covid-19. Le cifre sono eloquenti, il debito, dall’inizio del mandato della signora Hidalgo nel 2014, è raddoppiato”. Suonano come un ultimatum le dichiarazioni del ministro Beaune rivolte alla sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, l’ex grande promessa della gauche francese, oggi sempre più isolata e sommersa dal debito monstre accumulato dalla capitale durante la sua gestione: 7,7 miliardi, ossia un +110 per cento rispetto al 2014, quando venne eletta per la prima volta.