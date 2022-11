L'élite di giovani a trazione macroniana che sta svecchiando i salotti parigini

Si chiama Paris Connection: gli incontri si organizzano su whatsapp, sono vietate le business card ed è consigliato un +1 per allargare la cerchia e stimolare il networking. Un modo di agire informale e in stile Macron

Parigi. Li vedi al George, il ristorante très chic del Centre Pompidou, o nel discreto rooftop dell’Hotel Rochechouart, mentre sorridono e sorseggiano cocktail come dei ragazzi qualsiasi. Sono giornalisti, consulenti, banchieri, imprenditori, avvocati, politici, hanno tutti tra i 25 e i 35 anni, modi edonistici e un’ambizione: essere l’élite di domani, ma emancipandosi dai codici rigidi e polverosi dei vecchi club esclusivi del Tout-Paris. “Dal giugno del 2021, abbiamo organizzato sei incontri nella capitale e uno a Marsiglia”, ha raccontato a Madame Figaro Antoine Lévèque, 29 anni, cofondatore di questa rete di networking informale per giovani promettenti, ribattezzata Paris Connection. I loro incontri (uno ogni due mesi) sono l’antitesi di quelli organizzati dai cenacoli tradizionali parigini, come Le Siècle, le Cercle de l’Union interallié o l’Automobile Club de France: niente serate di gala con centinaia di invitati, niente afterwork fighetti, niente cene con posti a sedere assegnati in base alle gerarchie.