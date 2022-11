Mosca minaccia l'accordo sul grano ma è un'arma a doppio taglio. Le precauzioni dell'Onu

Mancano meno di venti giorni alla scadenza e la Russia ha già segnalato la volontà di non prolungare l'intesa. Si studiano corridoi alternativi, attraverso altri percorsi marittimi o in treno passando per Romania e Polonia. Ma tutto ciò potrebbe essere insufficiente per garantire la sicurezza alimentare

Nella giornata di ieri altre tre navi mercantili sono salpate dai porti del golfo di Odessa per consegnare 85 mila tonnellate di grano e altre forniture alimentari al mercato mondiale, dopo le 12 navi con 350 mila tonnellate di carichi partite lunedì. L’Ucraina, con il pieno sostegno della Turchia e delle Nazioni Unite, sta continuando a far funzionare l’accordo per il corridoio di navigazione sicura nel Mar Nero, nonostante il tentativo della Russia di affossarlo sollevando “questioni di sicurezza”, in quella che appare come una rappresaglia per l’attacco alle sue navi militari nel porto di Sebastopoli. Oggi infatti non è previsto il passaggio di nessuna nave, perché l’Onu inizia a temere per la sicurezza delle spedizioni.