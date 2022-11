Ora è dura per Biden rimediare al disimpegno trumpiano contro il terrorismo in Somalia

Dopo l’Afghanistan e l’Iraq, nel dicembre 2020, fu la volta della Somalia. Prima di passare il testimone a Joe Biden, l’allora presidente americano Donald Trump aveva portato a compimento la sua personalissima strategia per porre fine alle cosiddette “endless war”, le guerre senza fine: ritirarsi. I 700 militari americani che addestravano le Forze armate somale furono rimpatriati, nonostante i vertici militari avessero avvertito Trump dei rischi di un disimpegno su larga scala nella guerra al terrorismo. Bastarono pochi mesi per avere la prova di quanto i calcoli dell’ex presidente fossero errati. In poco tempo, soprattutto nel sud della Somalia, i miliziani di al Shabaab – l’ala di al Qaida che nel Corno d’Africa combatte da oltre 15 anni – sono diventati quasi 12 mila e i loro attacchi hanno fatto centinaia e centinaia di vittime, soprattutto fra i civili. Sabato scorso, hanno ucciso almeno 100 persone e ne hanno ferite altre 300 con due auto-bombe piazzate all’esterno del ministero dell’Istruzione di Mogadiscio.

