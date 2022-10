Il romanzo che racconta il debito che la Spagna ha con il socialista Felipe González, eletto 40 anni fa

Quarant’anni fa, il 28 ottobre 1982, il Partito socialista operaio spagnolo di Felipe González vinse per la prima volta le elezioni. Non ci furono grandi festeggiamenti di piazza. E, anche in privato, i dirigenti socialisti celebrarono senza champagne. Perché, a causa dell’inflazione, costava molto caro. Ma soprattutto perché non volevano che ai botti dei tappi di champagne facessero eco botti di altra natura provenienti dalle caserme che, anche dopo il fallimento del golpe guidato nel febbraio del 1981 dal tenente colonnello Antonio Tejero, rimanevano inquiete.

