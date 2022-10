La guerra di Putin darà una spinta a rinnovabili e nucleare

Secondo l'Agenzia internazonale per l'energia la crisi energetica è una svolta storica perché potrebbe segnare la fine del ruolo di Mosca come attore energetico globale e accelerare la transizione verso nuove tecnologie sostenibili

Il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) non poteva essere più chiaro: l’invasione dell’Ucraina ha innescato una trasformazione che durerà decenni, un punto di svolta che ridurrà il ruolo di Mosca come attore energetico globale e accelererà la transizione verso le energie rinnovabili e il nucleare. Secondo il World energy outlook la Russia non tornerà più alle esportazioni di idrocarburi dell’anno scorso. Nel 2022 la quota russa di gas esportata a livello globale è diminuita del 30 per cento rispetto al 2021 e nel 2030 sarà dimezzata. Nello scenario meno severo l’Iea stima che nel 2030 le esportazioni di petrolio diminuiranno di un quarto, della metà nel peggiore.