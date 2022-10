Il disastro dei dem: scrivono a Biden per dirgli che non vuole la pace e poi ritirano la lettera

LAmerica e anche l’Ucraina non fanno abbastanza per cercare la pace, sostengono trenta deputati democratici. Alexandria Ocasio-Cortez è sempre più criticata per il sostegno alla guerra: ci hai traditi, le dicono

Trenta deputati democratici americani hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden chiedendogli di cambiare l’approccio alla guerra della Russia in Ucraina: il conflitto prolungato non conviene a nessuno, va cercato il cessate il fuoco subito. La premessa di questo testo, come di molte istanze di questo genere, è: l’America e anche l’Ucraina non fanno abbastanza per cercare negoziati diretti con Vladimir Putin e per cercare la pace. Meno di ventiquattro ore dopo, dopo una serie di chiarimenti poco riusciti, hanno ritirato la lettera. Perché questo disastro rapido, in diretta e null’affatto indolore?