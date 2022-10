La battaglia di Esmaeilion. Forse la protesta iraniana ha un leader

Sabato 22 ottobre a Berlino, centomila iraniani provenienti da tutta Europa, e in alcuni casi anche dal Canada e dagli Stati Uniti, hanno sfilato tra la Colonna della Vittoria e la Porta di Brandeburgo per testimoniare la loro opposizione alla Repubblica islamica e stringersi in un abbraccio virtuale ai manifestanti che da sei settimane sfidano a mani nude la repressione. Appelli, musica e testimonianze hanno scandito il pomeriggio berlinese, ma nessuno è riuscito ad articolare le speranze degli iraniani meglio di Hamed Esmaeilion. “Noi iraniani abbiamo un sogno”, ha spiegato nel suo intervento in inglese e in persiano, e mentre descriveva il nuovo Iran, senza processi sommari e poeti in catene, senza bambini ribelli spinti giù dai tetti, senza armi vendute a Vladimir Putin cosicché possa ammazzare gli ucraini, un colossale sospiro di sollievo univa gli iraniani per strada, a Berlino, e quelli incollati agli schermi di Bbc Persian e IranInternational dal resto del mondo. Il conforto, ascoltandolo, era tutto nel pensiero che non è vero che il nuovo Iran non può vincere perché è privo di leader.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE