Per noi Scholz è cauto, per i tedeschi è troppo guerresco. Uno studio

Berlino. Quando lo scorso giugno il Bundestag ha deciso di investire 100 miliardi di euro per rianimare l’arrugginita Difesa della Germania, la Nato ha applaudito. E’ almeno dai tempi di Barack Obama (2009-2017) che gli Stati Uniti premono affinché gli alleati europei, soprattutto quelli occidentali più ricchi, contribuiscano più attivamente alla difesa euroatlantica. Negli ultimi anni dei suoi governi Angela Merkel era stata la prima ad ascoltare, seppur timidamente, gli appelli americani. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina è stato a sorpresa il socialdemocratico Olaf Scholz a fare la svolta. Rivolto al Bundestag riunito in sessione straordinaria il 27 febbraio scorso, il cancelliere ha dichiarato: “Anno dopo anno investiremo più del 2 per cento del pil nella nostra difesa”. L’approvazione da parte del Bundestag (567 sì, 96 no e 20 astensioni) è stata largamente bipartisan, ma dietro al rilancio del ruolo internazionale della Germania ci sono diverse opinioni e sfumature.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE