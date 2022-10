Il modello per il Museo del fascismo è a Berlino ed è quello della Ddr

Uno spazio che, a suo modo, ha saputo venire a patti coi fantasmi del proprio passato per rinascere libero, moderno, interattivo e vivace. Il racconto riuscito di un'esperienza fallimentare. Un modello anche per l'Itaia

Tutta una ferita, tutta una cicatrice. Un posto che, a suo modo, ha saputo venire a patti coi fantasmi del proprio passato per rinascere libero, moderno e vivace. Così si offre Berlino, grande sopravvissuta alle tragedie del Novecento, agli occhi del visitatore. E proprio nella capitale tedesca bisognerebbe far tappa per comprendere in quale modo realizzare in Italia quel Museo del fascismo, finora assente, in grado di consegnare ai posteri la memoria controversa del Ventennio.