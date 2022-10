La Germania punta a tagliare la bolletta, ma riducendo i consumi

La commissione di esperti istituita dal governo tedesco per trovare soluzioni alla crisi del gas ha proposto un “freno al prezzo del gas” che riduce il costo delle bollette per cittadini e industrie senza ridurre la spinta a risparmiare sui consumi. La decisione finale non è stata presa, ma è probabile che Olaf Scholz seguirà le indicazioni adottando il “Gaspreisbremse”. Il meccanismo prevede che i clienti ricevano un prezzo garantito dallo stato di 12 centesimi per kWh calcolato sull’80 per cento dei consumi dell’anno precedente, usato come previsione per l’anno corrente con l’invito implicito a ridurre i consumi del 20 per cento. Il conteggio è subordinato alla tariffa contrattuale, visto che alcuni consumatori pagano meno di 12 cent kWh e non hanno bisogno di sostegno, mentre gli altri sì.

