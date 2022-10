Tutti i problemi di Putin nel “patto del gas” con Erdogan

Giovedì ad Astana si è tenuto un colloquio tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan in cui il leader russo ha aperto all’idea di fare della Turchia un “hub internazionale” per il trasporto di gas naturale verso l’Europa, che farebbe diventare Ankara “la piattaforma per determinare il prezzo del gas”. Il giorno prima Putin aveva detto che la Russia è pronta a reindirizzare i flussi dei gasdotti danneggiati del Nord Stream (che però erano già fermi) verso la Turchia rendendola così “la via principale per la fornitura all’Europa”. Il problema è che non è chiaro chi dovrebbe comprare questo gas, né il vantaggio per la Russia di un’operazione che darebbe alla Turchia un ruolo di corridoio di riferimento per le forniture alternative a quella russa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE