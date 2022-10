Il verde Van der Bellen confermato presidente in Austria

Con più del 54 per cento dei voti infligge una pesante sconfitta al candidato dell'estrema destra Rosenkranz. Piccola notizia degna di nota nelle presidenziali 2022: il comico Dominik Wlazny del Partito della Birra è arrivato al quarto posto con l'8 per cento dei voti

Il verde Alexander Van der Bellen ieri è stato confermato presidente al primo turno delle elezioni presidenziali in Austria, infliggendo una pesante sconfitta al candidato dell'estrema destra della Fpö, Walter Rosenkranz.

Austria, Presidential election (first-round) today:



SORA 8:06 PM CEST projection (based on 100% in-person voting counted)



Van der Bellen (*-G/EFA): 56.2% (+34.9)

Rosenkranz (FPÖ-ID): 17.9% (-17.1)

Wlazny (BIER-*): 8.4% (new)

Wallentin (*): 8.3% (new)

…



+/- vs 2016 election pic.twitter.com/z75OIra7HC — Europe Elects (@EuropeElects) October 9, 2022

"Congratulazioni a Van der Bellen e all'Austria”, ha twittato Ursula von der Leyen: “in tempi difficili rappresentiamo un'Europa unita che trova soluzioni vantaggiose per entrambi”. Van der Bellen ha ottenuto oltre il 54 per cento dei voti contro il 19 per cento di Rosenkranz.

Herzlichen Glückwunsch @vanderbellen und Österreich!



Wir freuen uns auf die weitere

gute Zusammenarbeit.



Wir stehen in schwierigen Zeiten für ein einiges Europa, das Lösungen findet, die fur beide von Vorteil sind: Österreich und unsere gesamte Europäische Union. pic.twitter.com/MufrYpGBaM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2022

Nel 2016, il candidato della Fpö, Norbert Hofer, aveva ottenuto il 35 per cento al primo turno contro il 21 per cento di van der Bellen. Il ballottaggio lasciò con il fiato sospeso il resto dell'Ue. Von der Bellen superò Hofer con il 50,35 per cento, ma il voto venne annullato dalla Corte costituzionale a seguito di un ricorso della Fpo. Al secondo ballottaggio il candidato dei Verdi ottenne il 53,8 per cento dei voti.

Piccola notizia degna di nota nelle presidenziali 2022: il comico Dominik Wlazny del Partito della Birra è arrivato al quarto posto con l'8 per cento dei voti.

