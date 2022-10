Cara Ursula von der Leyen, non esiste solo Berlino

Ursula von der Leyen questa settimana ha fatto un altro piccolo ed esitante passo nella direzione auspicata dall’Italia e altri quattordici paesi per introdurre un price cap sul gas nell’Unione europea. La presidente della Commissione ha inviato una lettera ai leader evocando la possibilità di introdurre “un limite al prezzo” in relazione all’indice Ttf di Amsterdam. I dettagli non sono conosciuti. Un portavoce di von der Leyen ha detto che il tetto non si applicherà al gas importato. Appena una settimana fa la Commissione aveva presentato il price cap all’ingrosso chiesto dall’Italia come la peggiore delle soluzioni a causa dei rischi per l’approvvigionamento. La mossa di von der Leyen potrebbe essere difensiva e simbolica, dopo le polemiche per il piano della Germania da 200 miliardi per aiutare imprese e famiglie. Simbolica è la sua proposta di usare RePowerEu per aiutare finanziariamente gli stati membri, invece di ricorrere a uno strumento di debito comune come quello chiesto dai commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton sul modello di Sure.

