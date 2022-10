Grover Cleveland, l'uomo di ferro

E’ il 4 novembre 1884. Per la prima volta, in questa notte elettorale i risultati dovrebbero arrivare, perlomeno ai diretti interessati, in tempo reale o quasi. E’ merito di un’invenzione brevettata otto anni prima da un ingegnere scozzese trapiantato negli Stati Uniti. Ma nella residenza del governatore dello stato di New York, uno dei due contendenti, il telefono non può squillare. Piove a dirotto e le reti telefoniche sono in tilt. La tecnologia non può rassicurare quello che sarà il ventiduesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Siamo sul filo di lana. Il candidato democratico non lo sa ancora ma ha preso il 48,85 per cento del voto popolare, contro il 48,28 del candidato repubblicano. Nel collegio elettorale ha 37 voti di maggioranza, ma di questi 36 vengono dal suo stato, New York, dove la vittoria è di strettissima misura, 1.149 voti.

