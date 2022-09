America e talebani si sono scambiati dei prigionieri. E ora?

I talebani vogliono uscire dall’isolamento, ma Nader Nadery, ex negoziatore di Doha, dice che questo è il momento di fare pressioni, non di dialogare. L’Amministrazione Biden annuncia che 3,5 miliardi della Banca centrale afghana sono pronti per la redistribuzione

Un contractor statunitense e un trafficante di eroina afghano sono stati i protagonisti di uno scambio di prigionieri all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul. Sembrava la scena di un film, ma è avvenuto davvero la scorsa settimana. Si tratta del contractor americano Mark Frerichs, catturato nel gennaio 2020 in Afghanistan dal gruppo Haqqani, e consegnato a rappresentati del governo americano in cambio di Bashir Noorzai, un signore della guerra e trafficante di droga vicino ai talebani. Arrestato a New York nel 2005 e condannato all’ergastolo, da 17 anni Noorzai scontava la sua pena in un carcere negli Stati Uniti. Ad annunciare al mondo lo scambio, lunedì scorso, è stato il ministro degli Esteri dell’Emirato, Amir Khan Muttaqi, che ha definito lo scambio “l’inizio di una nuova èra nelle relazioni bilaterali tra i talebani e gli Stati Uniti”. Più cauta la reazione dell’Amministrazione Biden che, in un comunicato, ha parlato del “successo di un’operazione che ha implicato decisioni difficili”. Nel contesto di totale chiusura che ha caratterizzato le relazioni tra l’America e talebani nell’ultimo anno, il successo della trattativa prova l’esistenza di un dialogo sotterraneo. Ma lo stesso giorno dello scambio di prigionieri, su Foreign Affairs, è apparso un articolo a firma Lisa Curtis e Nader Nadery, tra i negoziatori nel processo di pace di Doha. Nell’articolo si sottolinea l’inutilità del dialogo e si chiede invece di aumentare la pressione sull’Emirato. Due fatti che ci dicono qualcosa di più dell’attuale situazione afghana.