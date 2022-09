Quando è più pericolosa un'autocrazia? Il caso cinese

Da qualche tempo non si pensa più, come accadeva trent’anni fa, che, a seguito della vittoria sul comunismo, la “storia sia finita”. Non solo non si intravvede un mondo di sole democrazie e di mercati, ma si teme che possa formarsi l’“asse delle autocrazie”, come combinazione di Cina, Russia, Iran, Turchia, e forse India. L’impatto della contrapposizione oltre che politico sarebbe economico. La globalizzazione da qualche tempo sta frenando come interscambio industriale, ma è ancora vivace come interscambio di servizi. Quel si teme, o ci si augura, è un mutamento di direzione. Si avrebbe così l’uscita degli investimenti occidentali dai paesi non affidabili, con l’approdo in quelli affini. Il processo ha già un nome: friendshoring.

