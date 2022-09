Biden elogia Draghi: "Un leader capace di promuovere tolleranza e giustizia"

Il presidente americano è intervenuto alla cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience, spendendo parole di apprezzamento per il premier italiano

Traduciamo la lettera del presidente degli Stati Uniti d’America Joseph R. Biden, Jr. in occasione della 57esima cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience, che ha premiato il primo ministro Mario Draghi con il World Statesman Award 2022, il19 settembre 2022.



Rivolgo i miei più calorosi saluti a tutti coloro che sono riuniti per la 57ª cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience. Mi congratulo con il mio amico, il primo ministro Mario Draghi, per aver ricevuto il World Statesman Award 2022 per il suo lavoro a favore dei diritti umani in tutto il mondo. Il primo ministro Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia, e lo ringrazio per la sua leadership.

Tutti noi siamo uniti da uno scopo comune: amarci, prenderci cura gli uni degli altri e non lasciare indietro nessuno. Anche nei momenti più difficili, quando il clamore dell’odio e delle divisioni è costante, i nostri leader e le nostre comunità religiose ci esortano a dare ascolto ai nostri angeli migliori. Ci ricordano che, nonostante le nostre differenze, siamo tutti custodi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, e che ogni persona merita di essere trattata con dignità e rispetto.

Sin dal 1965, la Fondazione Appeal of Conscience si batte per le libertà religiose e i diritti umani delle persone di tutto il mondo. Sotto la guida del rabbino Arthur Schneier e del suo principio “vivi e lascia vivere”, avete unito persone di ogni fede e provenienza. Avete guidato con la forza del vostro esempio, avete portato il valore della comprensione reciproca sulla scena globale e avete preparato la prossima generazione ad agire con coraggio, carattere e convinzione.

Sono onorato di avere la Fondazione Appeal of Conscience al mio fianco, come indirizzo morale, mentre lavoriamo per proteggere le libertà delle persone di tutte le fedi. Che possiate continuare a promuovere la libertà, la pace e i diritti umani in tutto il mondo per molti anni a venire.