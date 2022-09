I Repubblicani sono divisi sull'aborto

Il senatore Lindsey Graham ha introdotto una legislazione che istituirebbe un divieto federale di abortire dopo quindici settimane di gravidanza. Il disegno di legge non ha alcuna possibilità in un Senato a maggioranza Democratica e che si è concentrato sulla conservazione dell’accesso all’aborto dopo la sentenza della Corte Suprema di giugno che ha posto fine al diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza. E la proposta divide anche i Repubblicani. Il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e leader della minoranza, ha detto che la questione deve essere lasciata agli stati. Muovendosi rapidamente dopo la sentenza della Corte Suprema, almeno dodici stati a guida repubblicana hanno messo in atto leggi restrittive che vanno molto oltre la proposta di Graham. Sebbene la legislazione sia meno restrittiva di alcuni dei divieti di aborto più duri, la legge Graham annullerebbe l’accesso anche in molti stati a guida democratica.

