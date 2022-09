Cosa pensano i russi dell'alleanza con la Cina

I russi sarebbero pronti a respingere l’invasione da parte di una potenza confinante? Come reagirebbero? Avrebbero i rifugi? Saprebbero dove fuggire? “Masyanya” è un cartone animato ormai bandito dalla televisione russa, ma ancora disponibile su YouTube, e in una puntata ha cercato di immaginare proprio questa situazione: una città chiamata Sankt-Mariuburg, un posto fantastico tra l’ucraina Mariupol e la russa San Pietroburgo, viene colpita dalle bombe. I personaggi, tra cui la protagonista Masyanya e il suo fidanzato, vengono svegliati dall’attacco, nel rifugio improvvisato tutti si chiedono: ma perché, eravamo amici. Tra lo stupore e la paura, i vicini sono diventati aggressori e si scopre che ad attaccare è stata la Cina. Finiti i bombardamenti i personaggi vedono la devastazione, contano i morti, sembra l’Ucraina, invece è un cartone russo che mostra come la relazione tra Mosca e Pechino non sia né tranquilla né ben vista.

