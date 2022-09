La regina è morta, viva l'etichetta (e tutti i riti da Walter Scott)

D’accordo: l’occasione è luttuosa, ma che meraviglia. Il nuovo Re in tight, quella vecchia diventata “di gloriosa memoria” sulle pergamene medievali, i Comuni che giurano davanti allo speaker in parrucca, araldi che leggono proclami dall’alto di logge pseudogotiche, arcieri con penne lunghissime tipo Robin Hood o alpini megalomani, trombettieri sormontati da incongrui cappelli da fantino, misteriosi consigli per annunciare notizie di dominio pubblico e globale già da un paio di giorni, lord temporali e spirituali, “God save the King” prima delle messe di suffragio, l’arcivescovo di Canterbury vestito come Tommaso Moro, cerimonie a Sidney o nei Caraibi, hip-hip-urrà! Tutto un Walter Scott: piume, pennacchi, kilt, bandiere, corazze, colbacchi, giarrettiere, stemmi, scettri, spettri, colpi di cannone. I personaggi entrano ed escono fra squilli di tromba, come nelle care vecchie didascalie shakespeariane.

