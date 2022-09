Incontri russi, gemme preziose e la visita a Mosca della regina

Quando Elisabetta II arrivò a Mosca e tutti si chiesero quali gioielli avrebbe portato con sé non era questione di civetteria o osservazione petulante della vanità della sovrana: era una questione politica. Elisabetta venne invitata in Russia nel 1994, a capo del Cremlino c’era Boris Eltsin, che voleva dimostrare di aver chiuso con il comunismo per sempre e usare la visita per rafforzare i rapporti commerciali con la Gran Bretagna: la sua Russia poverissima aveva bisogno di amicizie nuove, preferibilmente benestanti. La regina arrivò con il principe consorte, venne accolta all’aeroporto dal presidente russo e sua moglie Naina e la prima occasione per mostrarsi ingioiellata sarebbe stata al Teatro Bolshoi. Molti dei gioielli che la regina utilizzava venivano proprio dalla Russia, da ambienti aristocratici russi, e tra la famiglia reale inglese e quella dello zar Nicola II, l’ultimo zar, c’era uno stretto rapporto di parentela: Nicola II chiese soccorso al cugino Giorgio V durante la Rivoluzione bolscevica. Abile nella diplomazia e consapevole del ruolo storico di quella visita, la regina optò per gioielli con una storia meno travagliata, meno legati a rivoluzioni e a tutto il retaggio che la visita aveva il compito di abbattere. La visita fu un successo, Eltsin non era però il primo leader russo che la regina aveva incontrato.

