Il falò della libertà

In una cantina molto affollata ma non riscaldata, un gruppo di ragazzi non riesce a smettere di ridere. Sono tutti molto vestiti, hanno addosso le coperte, i cappelli, i guanti, sono tutti vicinissimi. Fuori c’è la guerra, c’è un freddo ancora più pungente di quello che percepiscono nella cantina, il sottosuolo che si è fatto rifugio, che è diventata un palcoscenico improvvisato su cui si esibisce un comico, Ilya Ghishenko. La guerra in Ucraina è incominciata da qualche settimana e mentre i ragazzi si fanno stretti per non sentire il freddo, da qualche parte, fuori, ci sono le bombe dei russi, che gli ucraini hanno preso a chiamare disumani, non umani, orchi. Siccome è impossibile pensare ad altro, ogni aspetto della vita in Ucraina è legato alla guerra, al rapporto stravolto con il vicino russo e lo spettacolo nel sottosuolo di Ghishenko anche è sulla guerra e sulle sconfitte che il secondo esercito più potente del mondo, quello di Mosca, sta riportando in Ucraina. Non sono orchi, dice il comico, piuttosto assomigliano a Oompa loompa strafatti di sali da bagno. Fiumi di risate, nonostante la guerra, la paura, il freddo nel sottosuolo di ogni ucraino. Si apre così il documentario di Evgeny Afineevsky, regista che si definisce americano-israeliano, nato in Unione sovietica. Afineevsky non parla volentieri delle sue origini, dice che l’Urss lui l’ha vista collassare soltanto da lontano: “In Unione sovietica ci sono nato, ho studiato e me ne sono andato”, dice al Foglio mentre si trova a Venezia per presentare “Freedom on fire”, il suo ultimo documentario girato in meno di sei mesi sulla guerra che la Russia ha scatenato contro Kyiv. Per Afineevsky andare immediatamente in Ucraina per documentare il conflitto è stato istintivo, aveva un conto in sospeso: otto anni fa aveva girato “Winter on fire”, film sulle proteste di Euromaidan che erano scoppiate in Ucraina alla fine del 2013 e andarono avanti per oltre novanta giorni. Afineevsky era stato tra i manifestanti, li aveva visti urlare, protestare, morire e alla fine vincere, perché gli episodi ucraini che culminarono nel 2014 con la cacciata di Viktor Yanukovich, il presidente filorusso, e con nuove elezioni, furono una rivoluzione di successo. “Il grande messaggio di Euromaidan è stato che la piazza unita rappresentava una nazione nella sua interezza. C’erano giovani e vecchi, poveri e ricchi, ortodossi, musulmani. C’era tutta l’Ucraina in cerca del suo futuro. Ha vinto perché ha mostrato unità, una determinazione affascinante, sapevano che cambiamenti stavano cercando”. A Piazza Indipendenza, i manifestanti urlavano “L’Ucraina è Europa” e quel grido che a occidente è stato sottovalutato, in Russia è arrivato portato dal vento e dalla storia. “Vladimir Putin nel 2014 aveva capito che aveva perso il controllo dell’Ucraina e nel mio nuovo film ho voluto dimostrare che questi otto anni che separano le proteste dall’invasione non sono scomparsi, è tutto in continuità”.

