Viaggio Kandahar, dove l'Afghanistan è ancora in guerra con i propri fantasmi

Kandahar, Afghanistan. “Fermi, aspettate prima di scendere dalla macchina”, ci urla Anas, il nostro fixer, mentre parla con i capi di un villaggio rurale all’ombra della rocca di Zor Shar, l’antica Kandahar. Non appena gli uomini ci hanno visto arrivare, sono entrati in agitazione. Temono per le “loro donne”, dicono. Anas gli garantisce che vogliamo solo visitare il sito archeologico che testimonia il passaggio di Alessandro Magno, fondatore di Kandahar nel 329 a.C. Secondo alcune fonti, il nome della città deriverebbe dall’epiteto che il conquistatore si è guadagnato in queste terre: Iskander, il distruttore. Anas raggiunge un compromesso con i capi villaggio. Dopo pochi minuti, dagli altoparlanti che di solito annunciano il richiamo alla preghiera, una voce diffonde un monito in tutto il villaggio. “Stanno dicendo alle donne di chiudersi in casa. Quando saranno sparite dalle strade, potremo visitare la cittadella”, commenta Anas scuotendo la testa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE