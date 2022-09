I funerali di guerra di Gorbaciov

I funerali per la morte di Michail Gorbaciov, prima di essere funerali di stato, saranno funerali di guerra. Il presidente russo, Vladimir Putin, è andato a deporre i fiori accanto alla bara dell’ultimo leader sovietico. Ha trascorso trenta secondi in silenzio, si è voltato verso il ritratto di Gorbaciov, ha poggiato una mano sulla bara e ha fatto un piccolo inchino, un mezzo inchino, in segno di saluto. I due non si vedranno più, perché Putin ha trovato il modo di rendere meno di stato i funerali di stato che si terranno sabato: a causa dei molti impegni, ha fatto sapere, non ci sarà. Ha salutato il leader sovietico, che come molti altri, aveva creduto in lui, ma non scontenterà i molti russi che detestano Gorbaciov, presentandosi ai suoi funerali: è un populista, sa come non indispettire i suoi cittadini. Putin aveva definito la caduta dell’Unione sovietica la più grande “catastrofe” del Ventesimo secolo. Se la maggior parte dei russi per quella “catastrofe” aveva trovato un colpevole in Gorbaciov, Putin non gliene ha mai imputato, pubblicamente, la colpa. Se lo abbia fatto in quei trenta secondi di silenzio davanti alla sua bara, non si saprà mai. Non ci sarà Putin nella Sala delle colonne della Casa dei sindacati, ma non ci saranno neppure i capi di stato e di governo stranieri, la Russia è isolata, la Russia è in guerra, e chi ha stimato Gorbaciov, soprattutto nei paesi occidentali, non andrà a Mosca, nella tana di una nazione ormai considerata nemica, proprio come era considerata prima delle riforme e delle aperture del leader sovietico. Sarà un funerale volutamente solitario, isolato, di guerra, che chiude l’epoca della convivenza tra la Russia e l’occidente.

