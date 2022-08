La sponda della diffidenza. Viaggio sulla riva del Baltico

Il punto più debole della Nato passa per la Lituania, costretta a guardare l’exclave russa di Kaliningrad a distanza molto ravvicinata. Reportage dal posto in cui vige una regola: con Mosca non si fanno compromessi

"Quello che la Russia ha fatto è imperdonabile”. Egle ha diciotto anni e serve ai tavoli di una piccola taverna che si affaccia sul lago Vištytis, in Lituania. Dalla parte opposta, avvolta dalle ultime luci del tramonto, c’è la sponda russa di Kaliningrad. Un panorama che fa parte della vita di Egle da sempre, ma dal 24 febbraio, quella visione ha un significato nuovo. “In Ucraina vivono tre miei amici, sono persone molto buone”, dice commossa, “ho paura che possa succedere loro qualcosa”. Egle teme che la Lituania possa “essere la prossima vittima” di Mosca. E come lei, qui, lo pensano in tanti. Per anni, gli esperti di analisi militari hanno descritto la vulnerabilità di questo paese, che resterebbe uno dei più difficili da difendere in tutto il territorio della Nato. Da questa parte del confine, volgendo le spalle a Kaliningrad, si può osservare l’inizio del corridoio di Suwalki: una regione rurale in cui si alternano fattorie, laghi e piccole foreste. In meno di due ore di macchina, passando per strade secondarie, lo si può attraversare e raggiungere la Bielorussia. Se un’azione militare colpisse qui, congiungendo i due confini alleati di Mosca, le repubbliche baltiche sarebbero circondate e rifornirle di uomini e mezzi sarebbe difficile.