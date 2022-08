Il presidente degli storici americani sbaglia. Contro il "presentismo"

James Sweet come in “Buio a mezzogiorno”. Ha attaccato due giudici conservatori della Corte suprema, guardando al passato con gli occhi del presente, per poi ritrattare. Da quest'esperienza, quattro lezioni

Per chi l’avesse scordato, Buio a mezzogiorno racconta il dramma di Rubashov, bolscevico della prima ora, che vede la rivoluzione tradita, è messo sotto processo e finisce per confessare colpe non commesse, come gli chiedono di fare gli agenti del Numero Uno, Stalin. Accetta di morire fucilato perché, come dice al vicino di cella nel suo ultimo messaggio e testamento spirituale, l’onore è fare il proprio dovere senza tante fisime. L’accademia americana nei giorni passati ci ha offerto la versione farsesca di questo dramma koestleriano. Invece delle torture e delle esecuzioni, tempeste di tweet; invece della dottrina stalinista, le nuove politiche identitarie. L’accademia oggi è una sorta di Lubianka per ominicchi. Racconterò prima i fatti, e ne trarrò le lezioni che possiamo trarne.