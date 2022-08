Il coraggio di dire: per la Bbc il mito della neutralità è controproducente

Il discorso della star televisiva Emily Maitlis contro la Bbc non è solamente lo sfogo di un’ex delusa dall’azienda che ha appena lasciato. Le parole della presentatrice al Festival Internazionale di Edimburgo sono state viste come un punto di non ritorno per il giornalismo britannico. Maitlis ha detto ciò che molti pensano ma non hanno il coraggio di dire: ovvero che l’idea di “neutralità” della Bbc è controproducente e anche ipocrita, in quanto “un agente del Partito conservatore” – il riferimento è a Robbie Gibb, ex direttore della comunicazione a Downing Street con Theresa May – siede nel consiglio d’amministrazione dell’emittente e agisce da “arbitro della sua imparzialità”.

