Consigli per non lasciare che il caso della spia russa Maria Adela resti materia da film

Secondo un'inchiesta pubblicata da Rep un'agente del Gru si è spacciata per anni per designer di gioielli, viveva a Posillipo e s’intratteneva con funzionari del comando Nato di napoli. Certe rivelazioni dovrebbero farci sveglliare e migliorare la cultura dell’intelligence

"Se vedi gli 007 russi ovunque, forse leggi troppo ‘la Repubblica’”, si legge in una vignetta pubblicata ieri dall’ambasciata russa in Italia sul suo profilo twitter con protagonista “Monsieur Plokhish”. Il riferimento è all’inchiesta, pubblicata ieri da Rep. (a firma di Floriana Bulfon) insieme con Bellingcat, Spiegel e Insider, sulla straordinaria vita di Maria Adela Kuhfeldt Rivera, operativa dei servizi di intelligence militari russi – il famigerato Gru – che si è spacciata per anni per designer di gioielli “con un vivace background e una vita personale caotica”. E quindi un’operativa dei servizi russi, il cui vero nome è probabilmente Olga Kolobova, viveva a Posillipo, sul golfo di Napoli, e s’intratteneva con funzionari del comando Nato che ha sede nel capoluogo campano. La storia ricostruita dai media si conclude nel 2018, quando Maria Adela torna in Russia, ma lascia molti punti interrogativi: non si sa esattamente quale fosse il ruolo di questa donna e cosa se ne facesse delle sue relazioni con l’alta società napoletana.