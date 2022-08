Il Karma di Kyiv contro la vendetta di Mosca

L’invasione russa dell’Ucraina iniziava sei mesi fa e questo triste anniversario coincide con un altro sicuramente gioioso, in tempi normali: i trentuno anni dell’indipendenza dall’Unione sovietica. Quest’anno però non si festeggerà, a Kyiv sono stati messi in mostra alcuni dei carri armati russi distrutti dall’esercito ucraino, ma le celebrazioni pubbliche sono pericolose: sono un bersaglio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky le ha dovute annullare per tutta la nazione e il dipartimento di stato americano ha aumentato il livello di allerta dicendo di avere informazioni sull’intensificarsi degli sforzi russi per lanciare attacchi contro infrastrutture civili e strutture governative. L’ambasciata degli Stati Uniti ha esortato gli americani a lasciare l’Ucraina, parole che riportano alle settimane precedenti al 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione. Zelensky ha invitato alla cautela ma ha anche lanciato un messaggio ai russi, diretto come mai prima d’ora ha promesso bombardamenti molto potenti se Mosca attaccherà le città ucraine nel giorno dell’indipendenza. Doveva essere una guerra lampo, ma si è trascinata per sei mesi, metà di un anno, con i russi che hanno ridimensionato le loro mire sul campo e hanno trasformato una guerra di conquista, di “liberazione” secondo le parole di Mosca, in una guerra di vendetta.

