E' la festa dell'indipendenza ucraina e il regalo degli Stati Uniti sono missili più potenti spediti in segreto

L’ultimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina – insieme a ciò che l’Amministrazione Biden dice (e omette) sugli invii di armi – contiene una serie di indicazioni utili a capire quale piega può prendere la guerra. Le questioni interessanti sono due, primo: quando finirà lo stallo e si intensificherà il confronto sulla linea di contatto tra le truppe di Mosca e di Kyiv. Né il lancio di missili russi sulle città e i sui villaggi né i bombardamenti ucraini contro basi e depositi di munizioni in Crimea cambiano la disposizione dei colori sulle mappe che usiamo per monitorare l’evoluzione del conflitto, per capire chi avanza e chi indieteggia e farci un’idea su quale parte sia in vantaggio. Secondo: gli Stati Uniti hanno cominciato a fornire all’Ucraina delle armi che non vengono dichiarate ufficialmente e che spediscono in segreto?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE