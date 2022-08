La Germania, il dibattito sul nucleare e noi

La Germania, più di altri paesi europei, si trova al centro di una crisi energetica che è anche di un sistema industriale e di identità politica per molti protagonisti. Un caso emblematico è il tema della produzione di energia nucleare, il cui stop per la fine di quest’anno era stato deciso dopo il disastro di Fukushima del 2011 dalla cancelliera Merkel. Tante cose sono cambiate da allora, a partire dal fatto che l’Europa si trova al centro di un conflitto geopolitico scatenato dalla Russia. E così spegnere le ultime tre centrali nucleari attive, nel mezzo di un inverno in cui mancherà il gas e l’energia elettrica è a prezzi dieci volte superiori, non appare esattamente una cosa intelligente e lungimirante.

