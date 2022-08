L'Ue si allontana da Taiwan 

Intervenendo all’Università internazionale Menéndez Pelayo di Santander, in Spagna, all’evento “QuoVadisEuropa?” sul futuro dell’Europa, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha detto che né lui né la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno in programma un viaggio a Taiwan. “La signora Pelosi ha il diritto di viaggiare dove vuole, naturalmente, ma una cosa è il suo diritto e altra cosa è il momento giusto”, ha detto Borrell, riferendosi al viaggio a Taiwan della speaker della Camera americana che il 2 agosto scorso ha provocato la reazione bellicosa della Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio. Ed è proprio questa rivendicazione, e le potenziali ritorsioni cinesi, che secondo il capo della diplomazia dell’Unione obbligherebbero a un atteggiamento più cauto con Pechino: “Tutto questo rende la nostra relazione con la Cina molto delicata, ed è per questo che abbiamo bisogno di evitare di dare alla Cina un pretesto per far aumentare le tensioni”.

