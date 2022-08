Pechino usa la salute mentale per imprigionare i dissidenti

Sono di qualche giorno fa le immagini di un negozio Ikea di Shanghai, in Cina, in cui si vedono i clienti forzare le uscite dell’edificio, impauriti, dopo che un altoparlante aveva invitato le persone a restare al suo interno: una persona che aveva fatto shopping nel megastore aveva avuto un contatto diretto con un positivo al Covid, ed era quindi potenzialmente infetta. Le autorità avevano tentato di mettere in lockdown l’intero negozio, ma senza riuscirci. Perché i cittadini cinesi iniziano a essere spaventati e turbati dalla politica Zero Covid voluta da Xi Jinping: finire in un campo di quarantena obbligatoria dopo essere usciti per andare a comprare una lampada svedese ha un effetto gigantesco sulla vita quotidiana delle persone, e anche sul benessere psicologico di chi da mesi è in uno stato costante di ansia e depressione. La Cina è l’unico paese che continua a portare avanti misure draconiane per il controllo della diffusione del virus Sars-Cov-2, ma a due anni e mezzo dall’inizio della pandemia gli effetti di queste misure si vedono sull’economia cinese, che sta attraversando il peggior momento da decenni, e soprattutto sulla salute mentale dei cinesi. L’espressione resta un tabù in molti paesi asiatici, ma è soprattutto in Cina che la salute mentale evoca i danni dell’autoritarismo – lo choc collettivo, per esempio, di anni di politica del figlio unico – e anche il peggior sistema di repressione dei regimi autoritari.

