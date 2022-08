I dati rubati nel riconteggio in Georgia e i trumpiani ben messi alle primarie

Milano. Negli Stati Uniti ci sono diversi modi per votare, tra cui il BDM (Ballot Marking Device), macchinari con un touchscreen acquistati a caro prezzo da alcuni stati per le ultime presidenziali. Il votante firma in un registro elettronico e gli viene data una card relativa al proprio distretto, questa viene inserita nel macchinario, si vota il candidato sul touchscreen e poi viene stampato un riassunto del voto. E’ un sistema che ha preso campo in diversi stati, come in Georgia, nel Nevada e nel Michigan. Venne anche in parte criticato dal pubblico, per via delle lunghissime code in alcuni seggi ma era considerato piuttosto sicuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE