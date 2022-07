Biden e Xi si telefonano ma l'establishment americano della sicurezza è sotto choc

Oggi ci sarà la prima conversazione telefonica tra Joe Biden e Xi Jinping dallo scorso marzo e arriva in un momento che Edward Luce, editorialista del Financial Times, definisce così: il momento prima in cui due treni rischiano di scontrarsi – e non c’è un tecnico che scambi i binari per evitare lo schianto. C’è un allarmismo inconsueto, alimentato da alcuni e raffreddato da altri, ma che resta inquietante: l’ultima volta che c’era stata aria di guerra era febbraio, poi la Russia ha invaso l’Ucraina. Con la Cina il problema (uno dei) è Taiwan, che Washington è disposta a difendere anche militarmente, come ha detto Biden a maggio, e che Pechino considera un territorio cinese, non uno stato autonomo. In particolare, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha pianificato una visita a Taipei, che ancora non è stata confermata ma che è già diventata un precedente: se la Pelosi va, i cinesi già minacciano “conseguenze serie”; se non va, l’America dimostrerà di essersi piegata alla volontà di Pechino. In entrambi i casi, la volontà di Biden di mantenere aperto un canale di comunicazione con la Cina ne esce ridimensionata.

L’establishment della difesa e della sicurezza americana è convinto che la guerra di Putin in Ucraina abbia incoraggiato Pechino a utilizzare toni più belligeranti.

