Gli eurodeputati di Övp e Csu ci dicono che la fine del governo Draghi è una perdita grave

Berlino. Othmar Karas, primo vicepresidente del Parlamento europeo e membro del Partito popolare austriaco (Övp), definisce Mario Draghi “un politico molto esperto che ha sempre dimostrato di avere a cuore i migliori interessi dell’Italia e dell’Europa”. Non cita direttamente Forza Italia, che è membro della sua stessa famiglia europea, il Ppe, dal 1994, ma ci tiene a dire al Foglio: “Mi dispiace profondamente che sia stato vittima di giochi tattici di partito. Le sue dimissioni sono una tragica perdita. Draghi è un fattore di stabilità in tempi difficili. Spero sinceramente che le forze politiche in Italia concordino su un percorso costruttivo, lungimirante e chiaramente europeo”. Il presidente del Partito popolare europeo, il tedesco Manfred Weber dei cristiano-sociali bavaresi (Csu), in un tweet dopo aver ringraziato Draghi e criticato i Cinquestelle che hanno innescato la crisi, ha scritto che in Italia “non era più possibile governare”, e che ora all’Europa serve un governo italiano di centrodestra e che “Forza Italia sarà proeuropea e il Ppe sarà al suo fianco”: o è stato informato male o ha cercato goffamente di difendere Fi, nella speranza che il partito del Cavaliere non si faccia trascinare verso lidi populisti dalla Lega o da Fratelli d’Italia Più articolata è invece l’analisi di Markus Ferber, eurodeputato tedesco della Csu, a Strasburgo proprio dal 1994, l’anno di fondazione di Forza Italia.

