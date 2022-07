Il populismo di Amlo in Messico è un disastro completo

Roma. Eletto il primo luglio 2018, insediato il primo dicembre 2018, in carica fino al primo dicembre 2024, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, o Amlo come lo chiamano per brevità, si trova in un momento di bilanci. Marta Lagos, sondaggista e analista cilena, in una analisi sulle sinistre oggi al governo in America latina lo ha messo in una categoria a parte; rispetto alla “sinistra nuova” di Gabriel Boric in Cile e Gustavo Petro in Colombia; a quella “dittatoriale” di Nicolás Maduro in Venezuela, Daniel Ortega in Nicaragua, Díaz Canel a Cuba; “tradizionale” di Alberto Fernández in Argentina, Luis Arce in Bolivia, Xiomara Castro in Honduras. E gli ha dato una etichetta di “populista” per evidenziare la strana mescolanza tra un presidente di sinistra e la mania per un tipo di slogan che evoca piuttosto “destri” come Donald Trump e Jair Bolsonaro. Su tutti, un negazionismo no vax che portò Amlo a dire che il Covid si combatte “con la Varrgine di Guadalupe” e con “l’onestà”: salvo poco dopo ammalarsi pure lui, con gran parte del governo.

