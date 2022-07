Gautam Adani, l'indiano che ha comprato il porto di Haifa per tenere fuori i cinesi

Il porto di Haifa, ai piedi del monte Carmelo, è il più grande dei tre principali porti marittimi internazionali di Israele e nel 2021 ha gestito circa la metà del volume di merci del paese. Soprattutto, si trova in una posizione strategica. Dopo una gara d’appalto per la privatizzazione durata due anni, giovedì scorso il governo israeliano ha annunciato l’acquisizione da parte della compagnia indiana Adani Ports – assieme alla compagnia israeliana Gadot Chemical Terminals, che ne deterrà il 30 per cento – per 1,18 miliardi di dollari, il 55 per cento in più rispetto all’offerta concorrente. Una cifra molto più alta anche rispetto a quanto si aspettasse la stessa Israele e che ha fatto ritirare tutte le compagnie locali in competizione. “Con un divario di prezzo del genere, si capisce che si tratta di un gioco completamente diverso. Non ha senso affrontare un giocatore che vede l’asset come un investimento strategico”, ha detto al quotidiano Haaretz una persona vicina a uno degli offerenti rivali: “E’ come se Adani stesse dicendo: fatevi da parte, questo è un acquisto strategico e per noi il prezzo è un fatto secondario”. In effetti dietro la gara per il porto di Haifa sembra esserci molto di più.

